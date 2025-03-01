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Hatay'da 6 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Hatay'da 6 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
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Defne ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gören 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anları kameraya yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkıldığı anlarsa kameraya yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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