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Hatay'da 6 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Antakya'da deprem sonrası ağır hasar gören 6 katlı bir bina, iş makinesiyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anları kameraya kaydedildi.

6 katlı bina iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'da 6 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa

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