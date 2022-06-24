Hatay'da 6 bin 670 sikke ele geçirildi Hatay'ın Belen ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 bin 670 adet sikke ele geçirildi. Hatay'ın Belen ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 bin 670 adet sikke ele geçirildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ihbar üzerine İskenderun-Belen otoyolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 bin 670 adet sikke ele geçirildi. Otomobilde bulunan D.B. ve O.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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