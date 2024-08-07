Hatay'da 595 Gram Skunk Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından motosikletli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 595 gram skunk ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; 30 Temmuz tarihinde Dörtyol ilçesinde durdurulan motosiklet ve motosiklette bulunan M.C.Y. isimli şahıstan; 595,81 gr Skunk ele geçirildi. Şahıs, işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. - HATAY