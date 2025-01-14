Hatay'da 550 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde şüpheli bir şahıstan 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında kaçakçılıkla ilgili işlem başlatıldı.
Hatay'da polis ekipleri şüpheli bir şahıstan 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde 11 Ocak günü durumundan şüpheli şahıstan, 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Ç.A. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa