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Hatay'da 55 Ton Pestisit İçeren Limon İmha Edildi

Hatay'da 55 Ton Pestisit İçeren Limon İmha Edildi
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Hatay'da, ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limonun pestisit kimyasal maddesi içermesi nedeniyle imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Hatay'da ihracata göndermek için hazırlanan ve 'pestisit' kimyasal maddesi tespit edilen 55 ton limon imha edildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, insan ve çevre güvenliğini sağlayabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından ihracata gönderilmek için hazırlanan 55 ton limondan alınan numunede Türkiye'de kullanımı yasak olan pestisit isimli kimyasal maddesi tespit edildi. Söz konusu tonlarca limon güvenlik önlemi alınarak, katı atık depolama tesisinde imha edildi. Ekipler, güvenilir olmayan gıdanın piyasaya arzına, ihracatına ve ithalatına asla izin verilmeyeceğini belirttiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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