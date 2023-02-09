Hatay'da 55 saat sonra enkazın altından böyle kurtarıldı 40 yaşındaki Suriyeli kadın enkazın altından sağ olarak kurtarıldı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan 40 yaşındaki Suriyeli kadın 55 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da 55 saat sonra enkazın altından böyle kurtarıldı

40 yaşındaki Suriyeli kadın enkazın altından sağ olarak kurtarıldı

HATAY - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan 40 yaşındaki Suriyeli kadın 55 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. Hatay merkezde enkaz altında kalan 40 yaşındaki Suriyeli kadın 53 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 10 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen 40 yaşlarındaki Suriyeli kadın ekiplerce sağlıklı olarak kurtarıldı. Kadının bir çocuğunun ise hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ayaklarında ağrılar olduğu öğrenildi.