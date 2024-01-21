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Hatay'da 53 kaçak göçmen yakalandı

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Hatay'da polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bir minibüste ve arkasındaki römorkta taşınan 53 kaçak göçmen yakalandı, olayla ilgili aracın şoförüyse gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bir minibüste ve arkasındaki römorkta taşınan 53 kaçak göçmen yakalandı, olayla ilgili aracın şoförüyse gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri insan kaçakçılığıyla mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları sonucu; göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen araç, ekiplerin "DUR" ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli araç, ekiplerin takibi sonucu Belen Girne Caddesi üzerinde yakalandı. Araç ve aracın arka kısmında bulunan kapalı kasa römork içerisinde yapılan aramada; ülkeye illegal yollardan giren, 53 Suriye uyruklu göçmen mağdur şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi araç sürücüsü, H.R. (1982) mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Hatay Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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