Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Haraparası Mahallesi Hacılar Sokak üzerinde durdurulan şahsa ait elektrikli bisiklet üzerinde bulunan karton kutular içerisinde 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli A.Z. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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