Hatay'da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Haraparası Mahallesi Hacılar Sokak üzerinde durdurulan şahsa ait elektrikli bisiklet üzerinde bulunan karton kutular içerisinde 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Şüpheli A.Z. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY
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