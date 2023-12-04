Hatay'da 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binanın iş makinesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde 5 katlı bina da iş makinesiyle yıkıldı. Binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY