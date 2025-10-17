Haberler

Hatay'da 5 Hırsızlık ve Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı

Hatay'da 5 Hırsızlık ve Dolandırıcılık Zanlısı Yakalandı
İskenderun ilçesinde hırsızlık, dolandırıcılık ve silahlı tehdit suçlarından aranan 5 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Şahıslardan biri tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık, dolandırıcılık, silahlı tehdit suçları nedeniyle adli makamlarca hapis cezası ile aranan 3'ü kadın 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 6 bin TL para cezasıyla aranan D.G., nitelikli dolandırıcılık ve silahlı tehdit suçundan aranan S.H., hırsızlık suçundan aranan Ü.Y. ile M.Y ve silahlı tehdik olayının şüphelisi S.Ş. yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan D.G. tutuklanarak ceza evine gönderildi, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

