Hatay'da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

Hatay'da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çevreyolu Gülderen kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 116 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Ş.B. gözaltına alındı. - HATAY
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