Hatay'da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çevreyolu Gülderen kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 116 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Ş.B. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa