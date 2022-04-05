Hatay'da 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 62 bin 100 TL olan 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 62 bin 100 TL olan 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Gülkent yol kontrol noktasında Adıyaman'dan gelen H.Ç. isimli şahsa ait araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 62 bin 100 TL olan 460 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli H.Ç ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Hassa, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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