Hatay'da 40 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 40 yıl 5 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. S.B. isimli hükümlü, yağma, hırsızlık, kamu malına zarar verme, görev yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından aranıyordu. Yakalanan hükümlü, adliyeye götürüldükten sonra cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 40 yıl 5 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri yağma, hırsızlık, kamu malına zarar verme, görev yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından 40 yıl 5 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan S.B.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen hükümlü daha sonra da cezaevine götürüldü. - HATAY