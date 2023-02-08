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Hatay'da 4 kişilik aileden 3'ü 45 saat sonra sağ kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da 4 kişilik aileden 3'ü 45 saat sonra sağ kurtarıldı

Hatay'da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden 3'ü 45 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden 3'ü 45 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkilenen 10 ilden biri olan Hatay'da 2 binden fazla konutta hasar alırken birçoğu da yerle bir oldu. Büyük Dalyan Mahallesi'nde 3 katlı binada 5 kişilik Gümüş Ailesi'nden 2'si hayatını kaybederken baba Bülent Gümüş ve 2 çocuğu sağ olarak Bursa Orman Bölge ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ailenin diğer iki bireyi ise enkaz altında hayatını kaybetti. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gümüş Hatay 3. Sayfa Haberler

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