Hatay'da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 katlı binanın 3.katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde dört katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY