Hatay'da 4 Katlı Apartmanın Deposunda Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın deposunda çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'da 4 katlı apartmanın deposunda meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini korkuttu.
Yangın, Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın depo kısmında yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken, o anlar kameraya yansıdı. Kısa sürede kontrol altına alınıan yangında, binanın 1. katı ve zemin katı zarar gördü. - HATAY