Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 4 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da 4 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya İlçesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya İlçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Çatıda çıkan yangını, fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antakya itfaiye istasyonu ekipleri intikal etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle meskene sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Antakya hatay

Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!

Para çekmek için artık bu belge zorunlu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Köfteci Yusuf'un sahibi ne dedi? Yusuf Akkaş'ın açıklaması nedir? MEMUR ZAMMI NE OLACAK? Memur zammı yüzde kaç olur? Memurlar enflasyon farkı alacak mı? Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Ülker serveti ne kadar? MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 100 Dolar kaç TL? 100 dolar kaç Türk lirası? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar? 6 dolar kaç TL? 6 dolar kaç Türk lirası? UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.