Hatay'da 4 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Antakya İlçesi'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede söndürüldü.
Hatay'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Çatıda çıkan yangını, fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antakya itfaiye istasyonu ekipleri intikal etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle meskene sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY