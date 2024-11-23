Hatay'da 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da ülkeye yasa dışı yollarla giren 35 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde 22 Kasım tarihinde Konuk, Harran, Beşaslan ile Tayfursökmen Mahallerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan Operasyonlarda; 335 düzensiz göçmen ile bu göçmenleri yasa dışı yollar ile ülkeye sokmaya çalışan 3 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY