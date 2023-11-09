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Hatay'da 335 Gram Esrar Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 335 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Antakya çevreyolunda uygulama gerçekleştirdi. Bu çerçevede durdurulan bir araçta yapılan aramada, 335 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü H.K. gözaltına alındı.