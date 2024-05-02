Hatay'da 31 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan bir şahıs, 31 yıl 10 ay hapis cezasıyla yakalandı ve tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 31 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan toplamda, 31 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan zanlı A.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY