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Hatay'da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı, İki Kişi Tutuklandı

Hatay'da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı, İki Kişi Tutuklandı
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Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı. İki göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Takibe alınan bir minibüs Antakya Çevreyolu Gülderen Kavşağı'nda durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri batı illerine götüren H.B. ve A.Ö., "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 31 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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