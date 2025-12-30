Hatay'da 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada işlediği çeşitli suçlar nedeniyle 30 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından olmak üzere toplam 30 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K. Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY