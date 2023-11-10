Hatay'da 30 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Çöp Konteynerinde Yakalandı

Hatay'da toplamda 30 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası olan zanlı, çöp konteynerin içinde yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma düzenlendi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, oto hırsızlığı şüphelisi olarak aranan Y.G., İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi'nde bir çöp konteynerin içerisinde saklanırken yakalandı. Hırsızlık suçlarından toplamda 30 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası alan zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY