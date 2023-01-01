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Hatay'da 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'da bir araçta yapılan aramada 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildiHatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 30 değişik marka ve çapta ruhsatsız...

Hatay'da bir araçta yapılan aramada 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir araçta yapılan aramada 30 değişik marka ve çapta ruhsatsız tabanca,5 tabanca namlusu ele geçirildi.

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan Y.B. gözaltına alındı - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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