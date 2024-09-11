Hatay'da 3 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan şahıs tutuklandı

Hatay'da 3 yabancı uyruklu göçmeni aracında taşıyan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 7 Eylül tarihinde Kırıkhan-Hassa yolunda durdurulan araç içerisinde ülkede geçerli ikamet izni olmadığı tespit edilen toplam 3 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi N.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Göçmen şahıslar ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY