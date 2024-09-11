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Hatay'da 3 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan şahıs tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Hatay'da 3 Suriye uyruklu göçmeni taşıyan bir şahıs tutuklandı. Göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da 3 yabancı uyruklu göçmeni aracında taşıyan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 7 Eylül tarihinde Kırıkhan-Hassa yolunda durdurulan araç içerisinde ülkede geçerli ikamet izni olmadığı tespit edilen toplam 3 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi N.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Göçmen şahıslar ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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