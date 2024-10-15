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Hatay'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 5 Yaralı

Hatay'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 5 Yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada, 5 şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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