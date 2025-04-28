Hatay'da 3 Motosiklet Hırsızlığına Karışan 2 Şahıs Yakalandı

Hatay'da farklı adreslerden 3 motosiklet çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda; Dörtyol Kışlalar Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile Reyhanlı Bağlar Mahallesinde meydana gelen Motosiklet Hırsızlığı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında; R.A. ile H.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca şahıslardan suça konu 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - HATAY