Hatay'da 3 Motosiklet Hırsızlığına Karışan 2 Şahıs Yakalandı
Hatay'da, farklı adreslerden 3 motosiklet çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Suçluların ele geçirdiği 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte adli makamlara sevk edildi.
Hatay'da farklı adreslerden 3 motosiklet çalan 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda; Dörtyol Kışlalar Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile Reyhanlı Bağlar Mahallesinde meydana gelen Motosiklet Hırsızlığı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında; R.A. ile H.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca şahıslardan suça konu 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa