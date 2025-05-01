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Hatay'da 3 Katlı Binada Yangın Korkusu

Hatay'da 3 Katlı Binada Yangın Korkusu
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı ancak dairede maddi hasar oluştu.

Hatay'da 3 katlı binada çıkan yangında alevler binayı sarmadan söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan dairedeki yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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