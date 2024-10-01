Hatay'da 3 Katlı Ahşap Binada Yangın Çıktı
Antakya ilçesinde bulunan hasarlı 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve çevredeki şantiyedeki arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşlar tarafından merakla izlendi.
Hatay'da 3 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde bulunan hasarlı 3 katlı ahşap binada çıktı. Ahşap bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangına ilk müdahale çevredeki şantiyede bulunan arazöz tarafından yapıldı. Alevler, İtfaiye ekiplerin ve arazözün müdahalesiyle söndürüldü. Yangını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. - HATAY