Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anında 1'inci Kattan Atlayan Vatandaş Yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremde, panikle 1'inci kattan atlayan bir vatandaş yaralandı. AFAD'ın verilerine göre, deprem sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü.
Hatay'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremde panikle 1'inci kattan atlayan vatandaş yaralandı.
AFAD verilerine göre, Hatay'ın Defne ilçesi kent merkezinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle panik yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Hatay Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, deprem korkusuyla 1'inci kattan atlayan bir kişi yaralandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa