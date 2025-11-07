Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anında 1'inci Kattan Atlayan Vatandaş Yaralandı

Hatay'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremde panikle 1'inci kattan atlayan vatandaş yaralandı.

AFAD verilerine göre, Hatay'ın Defne ilçesi kent merkezinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle panik yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Hatay Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, deprem korkusuyla 1'inci kattan atlayan bir kişi yaralandı. - HATAY