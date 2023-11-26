Hatay'da 28 suç kaydı olan hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 28 ayrı suç kaydından aranan 1 hükümlü yakalandı. İskenderun'da bulunan bir binada muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 18 ay 22 gün hapis cezası olan B.G.'nin ayrıca 11 uyuşturucu kullanmak, 7 hırsızlık, 6 konut dokunulmazlığını ihlal ve 4 basit yaralama suçlarından toplam 28 suç kaydının olduğu belirlendi. Hükümlü, cezaevine götürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 28 ayrı suç kaydından aranan 1 hükümlü yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesinde bulunan bir bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 18 ay 22 gün hapis cezası olan B.G.'nin ayrıca 11 uyuşturucu kullanmak, 7 hırsızlık, 6 konut dokunulmazlığını ihlal ve 4 basit yaralama suçlarından toplam 28 suç kaydının olduğu öğrenildi. Hükümlü yasal işlemlerin ardından cezaevine götürüldü. - HATAY