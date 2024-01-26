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Hatay'da 270 Metre Kablonun Çalınması Olayının Şüphelileri Yakalandı

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Hatay'da 270 metre internet ve telefon kablosunun çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da 270 metre internet ve telefon kablosunun çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 270 metre bakır internet ve telefon kablosunun çalınması olayının şüphelileri M.A ve H.A yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca askeri ceza kanununa muhalefet suçundan hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.Ç ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan A.İ yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan; B.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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