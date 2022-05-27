Hatay'da 260 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 260 litre kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 260 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadele çerçevesinde, Bahçeköy Mahallesinde bulunan O.G. isimli şahsın evinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisi alınması üzerine ikamette arama yapıldı. O.G'ye ait ev ve eklentisinde yapılan aramada bidon ve şişe içerisinde 215 litre şarap ile pet şişe içerisinde 45 litre rakı olmak üzere toplam 260 litre kaçak içki ele geçirildi.

O.G. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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