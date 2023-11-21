Hatay'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. E.G. adlı şahıs, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güven ve huzuru sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçlerinin aranan suçluların yakalanmasına yönelik Dörtyol ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G.'yi yakalamak için operasyon yaptı.

Adli işlemlerden sonra yakalanan E.G., cezaevine götürüldü. - HATAY