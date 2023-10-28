Hatay'da 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı sıkı takip sonucu Hassa ilçesinde yakaladı.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY