Hatay'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından 26 Haziran tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından toplam 25 Yıl 8 Ay 14 Gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. Antakya Ürgenpaşa Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY