Hatay'da 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Hatay'da çeşitli suçlardan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Hatay'da çeşitli suçlardan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "yağma" suçlarından 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin Reyhanlı ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
E.E. adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa