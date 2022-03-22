Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta piyasa değeri yaklaşık 31 bin lira olan 230 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, JASAT ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hassa ilçesi Yeni mahallede ikamet eden A.Y'ye ait araçta kaça tütün olduğu bilgisine ulaştı.Bunum üzerine araç incelemeye alındı.Araçta piyasa değeri yaklaşık 31 bin lira olan 230 kilogram tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili A.Y'yeb5 bin 754 lira İdari para cezası uygulandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa