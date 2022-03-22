Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta piyasa değeri yaklaşık 31 bin lira olan 230 kilogram tütün ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta piyasa değeri yaklaşık 31 bin lira olan 230 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, JASAT ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hassa ilçesi Yeni mahallede ikamet eden A.Y'ye ait araçta kaça tütün olduğu bilgisine ulaştı.Bunum üzerine araç incelemeye alındı.Araçta piyasa değeri yaklaşık 31 bin lira olan 230 kilogram tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili A.Y'yeb5 bin 754 lira İdari para cezası uygulandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Hassa, Hatay, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title