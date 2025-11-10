Hatay'da 22 Yıl Ceza Alan Uyuşturucu Satıcısı Kadın Yakalandı
Hatay'da aranan uyuşturucu satıcısı G. Y. adlı kadın, 22 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalanarak tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalarda bu başarıya imza attı.
Hatay'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 22 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı Kadın şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G. Y. adlı kadın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen G. Y. adlı şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa