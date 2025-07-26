Hatay'da 21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan ifadeye yönelik aranması ve Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma suçundan hakkında toplam 21 yıl 88 ay 68 gün hapis cezası bulunan İ.K.'yi Belen Halilbey Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY