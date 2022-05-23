Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 3 araçla Adıyaman'dan Hatay'a kıyılmış tütün getirerek satış yaptıkları tespit edildi.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yapılan operasyonda 3 araçta piyasa değeri 400 bin lira olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yapılan işlemlerinin ardında serbest bırakıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Hassa, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title