Hatay'da 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

Hatay'da 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Topboğazı mevki Kırıkhan yolu üzerinde durdurulan kamyonda 2 milyon 350 bin adet kaçak makaron bulundu. Olayla ilgili olarak M.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

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