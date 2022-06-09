Hatay'da 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

Hatay'da 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Topboğazı mevki Kırıkhan yolu üzerinde durdurulan kamyonda 2 milyon 350 bin adet kaçak makaron bulundu.
Olayla ilgili olarak M.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY
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