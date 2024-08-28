Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Depremde hasar alan bina yangınla birlikte kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan metruk binadaki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Depremde hasar alan bina yangınla birlikte kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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