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Hatay'da 2 Katlı Evde Yangın

Hatay'da 2 Katlı Evde Yangın
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Kırıkhan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde hasar oluştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 katlı ev yaşanan yangında zarar gördü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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