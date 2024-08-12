Hatay'da 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken çatıdaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da 2 katlı evin çatı kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin çatısında yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Odun ve kömürlerin bulunduğu çatıdaki yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken çatıdaki eşyalar kullanılmaz hale geldi. - HATAY