Hatay'da 2 katlı ev yangını cep telefonu kamerasına yansıdı Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Hatay'da 2 katlı ev yangını cep telefonu kamerasına yansıdı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi civarında meydana geldi. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıktığı müstakil evde, maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, cep telefonuyla görüntülendi.