Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Reyhanlı Cilvegözü yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde ve Gültepe Mahallesinde bulunan bir evde kaçak akaryakıt bilgisine ulaştı. Polis ekiplerinin 2 adrese düzenlediği baskında 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A., H.Z. ve F.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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