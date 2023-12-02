Hatay'da 16 yıl 33 ay hapis cezası olan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 16 yıl 33 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 16 yıl 33 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs yakalandı.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY