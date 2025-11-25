Hatay'da 16 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
Polis ekiplerinin yürüttüğü göçmen kaçakçılığı operasyonunda, Hatay'da durdurulan bir tırın dorsesinden 16 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Hatay'da polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinden 16 kaçak göçmen çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında 23 Kasım günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde 16 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa